Grève à l’aéroport : 150 lits installés pour les touristes bloqués

La grève des pompiers génère d’importantes perturbations aériennes depuis lundi. Deux vols qui devaient être opérés hier soir ont dû être reprogrammés ce matin. De nombreux passagers ont donc été bloqués toute la nuit à l’aéroport, faute d’hébergement. Ils ont pu décoller ce matin.Les équipes d’ADT ont installé 150 lits dans deux salles réaménagées pour pallier à cette situation de crise. Elles se situent à l’embarquement domestique et en salle d’arrivée internationale.Mais la situation sera semblable ce soir. Le vol TN002 qui doit partir vers Los Angeles à 23h59 ne pourra opérer en raison de l’insuffisance de personnel pompier. Il devrait être recalé dans la matinée de mercredi.Ces équipements ont été mis à disposition par les sapeurs-pompiers et la commune de Faa’a, la protection civile et la défense.