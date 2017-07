Grappling : Flore Hani au top en Australie !

Le grappling est un sport de lutte dont l'objectif est de combattre dans une cage sans donner de coups. Seules les techniques de lutte et de Jiu-Jitsu sont autorisées. Pour remporter, il faut soumettre son adversaire en trois manches de cinq minutes. Mais si aucunes soumissions ne passent, le vainqueur est déterminé en fonction de son agressivité et de sa domination.



Surnommée le « pitbull » par ses pairs, Flore Hani, remporte un nouveau combat ce week-end en Australie lors du Lockdown Championship.



"J’étais un peu stressée parce que c'est la première fois que je fais un tournoi de BJJ et j’étais un peu anxieuse. La peur de ne pas faire les bonnes choses, au bon moment. Mon adversaire avait un niveau similaire au mien, c’est une lutteuse. Le combat était équilibré mais c’est grâce à ma condition physique que j’ai vraiment fait la différence. Je ne me suis pas du tout épuisée au cours du combat.Du coup je remporte les 3 manches à l’unanimité par domination. J’ai failli la soumettre trois fois : deux fois par guillotine et une fois par arm bar !", explique la combattante.





Rédaction web avec Sports Tahiti