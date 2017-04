Granola maison

Dans un grand bol, je mélange les flocons d’avoine, les amandes effilées, le quinoa et les raisins secs.J’ajoute le miel et l’huile de coco et je finis de mélanger l’ensemble.Je dépose ensuite mon mélange de céréales dans un plat allant au four et je laisse griller le tout quelques minutes.Je peux ensuite l’utiliser au petit déjeuner !