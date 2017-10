Grande distribution: Edouard Fritch reçoit le collectif des agriculteurs

Rédaction web avec communiqué

Plus d’une trentaine d’agriculteurs et éleveurs, dont une partie qui ne sont pas directement concernés par cette situation, étaient également présents afin d’exprimer leur solidarité et, par la même occasion, défendre leur métier.Après avoir exprimé leurs craintes et doléances, plusieurs pistes de travail ont été suggérées par le gouvernement, pour permettre une situation pérenne, telles que l’amélioration de la règlementation actuelle, la création d’une charte « consommer local », mais aussi d’un engagement des professionnels afin de structurer et d’améliorer les planifications des cultures.De plus, un plan de communication général afin de valoriser la production locale a été proposé. Celui-ci se composera de quatre parties, comprenant la qualité phytosanitaire de la production locale, de l’agriculture biologique, des produits de saison et du métier de l’agriculteur.Le collectif des agriculteurs, en collaboration avec la CAPL, va poursuivre ses rencontres dans les prochaines semaines afin de mettre en place l’ensemble de ces actions avec la direction de l’agriculture.Le Président Edouard Fritch et le ministre du Développement des ressources primaires, Tearii Alpha, ont pris acte de l’ensemble des engagements exprimés et ont réaffirmé, durant cette rencontre, leur soutien aux acteurs du secteur primaire.