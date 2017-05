Graff : une fresque pour célébrer la parution du livre dédié au street art de Tahiti

Tahiti se dote d’une nouvelle fresque colorée réalisée par les graffeurs Cher1, Enos et Spin. C’est la première fois que le street art du fenua fait l’objet d’un livre. L’ouvrage réalisé par Isabelle Esquevin retrace l’étymologie et l’histoire de cette pratique artistique.



« Le graff, ça commence par des petits dessins puis par des challenges de chaque artiste pour faire évoluer leur art. Petit à petit, ils ont amélioré leurs techniques, exploré tout ce qu’ils pouvaient faire avec leurs bombes et c’est devenu un art vraiment abouti », explique l’auteure.



Les couleurs et les messages engagés des artistes sont venus remplacer la grisaille du béton délabré de Papeete au fil des années. L’art urbain a explosé et s’est démocratisé dans l’espace public depuis 10 ans. « Au départ c’était pris comme du vandalisme mais petit à petit les gens se sont rendus compte que ça pouvait être éstéthique, et que ça ajoutait un peu de couleurs et de vie dans la ville », ajoute Enos, graffeur local et coréalisateur de la fresque.