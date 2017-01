Glacé : 2 nouveaux épisodes

Série française



Episode 3 :

Après la découverte du corps de Garaudy, un notable de Saint-Martin, Servaz redoute de nouveaux meurtres. L'enquête se poursuit et fait remonter à la surface une vieille affaire qui avait secoué la région quinze ans auparavant : le suicide d'une bande d'adolescents. Servaz et Ziegler vont tenter d'établir le lien entre cette « affaire des suicidés » et les meurtres du cheval et de Garaudy. Diane, quant à elle, cherche à obtenir de Hirtmann qu'il lui révèle où le corps de sa soeur a été enterré unique raison de sa venue au centre Warnier.



Episode 4 :

Perrot, un proche de Garaudy, est lui aussi retrouvé mort. Une fois de plus, Servaz et Ziegler sont arrivés trop tard. Ils se replongent dans « l'affaire des suicidés » et découvrent que Garaudy et Perrot étaient très proches de l'actuel maire de Saint-Martin, Chaperon. Servaz et Ziegler parviendront-ils à éviter de nouveaux meurtres ?