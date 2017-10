Gipsy au flair infaillible

Sam Teinaore

La Direction de la Sécurité Publique effectue régulièrement des opérations de lutte contre les stupéfiants, notamment le cannabis. Depuis l’acquisition d’un Berger Malinois prénommé Gipsy entraîné pour traquer le cannabis ces contrôles sont d’une redoutable efficacité.La preuve cet après-midi. Le maître-chien en charge de Gipsy et un gardien de la paix quittent aux alentours de 14H le poste de police pour effectuer des contrôles au centre-ville de Papeete. Ils descendent à pied l’Avenue Pouvanaa a Oopa lorsqu’à peine arrivés au niveau du tribunal, Gipsy se tourne vers le côté opposé de l’Avenue, qui est tout de même à une trentaine de mètres, et pointe un individu portant un sac à dos. Le gardien de la paix arrête les voitures pendant que le maître-chien et Gipsy traversent l’Avenue. Malgré la distance et le flux des voitures la chienne a repéré une petite quantité de cannabis dissimulée dans une boîte métallique et quelques sticks dans une boîte en plastique. Les stupéfiants ont été saisis et l’individu conduit au poste de police.