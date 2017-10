Gilda Vaiho, Heimana Garbet et Philippe Bercegol en marche pour la Polynésie

Mike Leyral

A six mois des Territoriales, La République en Marche se place-t-elle dans la course aux élections ? Deux hypothèses possibles : une liste autonome, avec les déçus des autres partis, comme Gilda Vaiho, et de nouveaux visages. Ou une alliance avec le Tapura Huiraatira... à condition bien sûr qu'Edouard Fritch accepte quelques candidats LREM sur sa liste.Pour le moment, cette alliance n'est pas d'actualité. Les rapports entre le Tapura et LREM s'étaient quelque peu distendus lorsque les députées polynésiennes avaient intégré le groupe UDI à l'Assemblée Nationale.Le Conseil de la République en Marche comptera 200 personnes. La Polynésie pourra donc y faire entendre la voix des adhérents locaux, à travers ses trois représentants. L'un d'eux pourra tenter d'intégrer le bureau exécutif du parti, qui ne comptera que 20 membres.Au plan local, Heimana Garbet reste le référent en Polynésie du parti. Natacha Helme devrait être nommée référente adjointe la semaine prochaine. Et La République en Marche a désormais une voie audible à l'assemblée, avec le ralliement de la représentante Gilda Vaiho. Le parti revendique près de 1000 adhérents et 47 comités en Polynésie française.