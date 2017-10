Gilda Vaiho Faatoa s’apprête à rejoindre la République En Marche

Bertrand Parent

Fiu de la façon dont elle était traitée au Tahoera’a (évincée de la présidence de la fédération de Punaauia pour s’être affichée avec Marcel Tuihani), la représentante des Tuamotu n’avait pas caché sa lassitude. "C’est un coup bas. Le Tahoera’a est en train de s’autodétruire", déclarait-elle alors.Après avoir démissionné du groupe Tahoera’a à l’assemblée début septembre, Gilda Vaiho Faatoa franchit un nouveau palier : elle va rejoindre dans les prochaines heures le parti la République En Marche Polynésie.Une information confirmée par l’antenne locale du parti de Emmanuel Macron. "C’est une bonne nouvelle, nous confie l’un de ses cadres. Cela nous fait une voix à l’APF. C’est un début." Car En Marche compte bien jouer sa carte lors des prochaines territoriales. Notamment en récupérant les élus qui ne trouveront pas leur place sur les listes du Tapura.Edouard Fritch ne pourra contenter tout le monde, à cause notamment de la parité mais aussi du nombre de places "éligibles" qui ne sont pas assez nombreuses. Et comme le Tahoera’a est exsangue, la République En Marche Polynésie espère bien récupérer des élus afin de constituer des listes pour les élections. "Il y aura d’autres arrivées" promet le parti dirigé par Heimana Garbet.Quant au Tahoera’a, les jours se suivent et se ressemblent. Après le double départ des Tuihani père et fils, ils ne sont plus que douze représentants à l’assemblée et l’avenir semble bien sombre.