Gauguin : les premières images du film

Le réalisateur Edouard Deluc a posé ses caméras à Tautira, Teahupoo et Tahiti pour tourner "Gauguin - Voyage à Tahiti ". L'artiste peintre est interprété par l'acteur Vincent Cassel.



"1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme libre, en sauvage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques de l’Europe civilisée. Il s’enfonce dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes toiles." Voila le résumé du film qui retrace des bribes de vie de Noa Noa, le journal intime tenu par Paul Gauguin lors de son premier voyage à Tahiti en 1891.



Un film à découvrir le 20 septembre prochain.