Gâteau yaourt et ananas

Je commence avec l’ananas. Je l’épluche puis je le coupe en petits cubes puis je réserve.Dans un bol, je mélange le yaourt nature, les œufs et l’huile. Je continue avec la farine et la levure chimique. Je rajoute ensuite les morceaux d’ananas et je verse ma préparation dans un moule à gâteau.Je mets le tout au four et c’est prêt !