Gaston Flosse, condamné à payer solidairement 342 millions de Fcfp

342 millions, c'est la somme que les condamnés doivent payer à la Polynésie française au titre des intérêts civils, pour détournement de fonds. Ce sont des peines solidaires, à savoir que toutes les sommes que les mis en cause, des élus locaux et des syndicalistes, ont perçues, sous forme de salaire, soit au total 342 millions seront donc à rembourser conjointement.A savoir, que les personnes ayant bénéficié d'une certaine somme d'argent doivent la rembourser avec Gaston Flosse qui prend en charge une partie de celle-ci. Ce faisant, Gaston Flosse qui a signé les contrats d'embauche à l'origine de cette affaire, se voit donc écoper de la somme la plus importante à rembourser.