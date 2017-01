Gaston Flosse : "On ne peut pas parler d'un gouvernement de combat"

"Ce sont des vieux chevaux de retour" s'exclame Gaston Flosse interrogé sur le gouvernement Fritch 3 et ses nouveaux ministres.



Occupé à préparer les législatives, le président du Tahoera'a Huira'atira n'avait pas encore officiellement réagi au remaniement ministériel. C'est choses faite, ce samedi, au micro de TNTV : Reste à définir quel est le combat que veut mener le président! Celui qu'il démontre tous les jours par son action, son combat, c'est de rester président de la Polynésie en 2018" s'insurge l'homme politique.



"Son combat c'est celui-là : gagner les prochaines élections! Le reste, ce n'est pas son problème! Ne lui parlez pas d'économie, de croissance, de PIB : ça, il ne sait pas ce que ça veut dire! Pour lui, ce qui compte, c'est gagner les élections, et le reste, débrouillez vous! Regardez la PSG : Depuis le temps qu'il nous a promis dans 6 mois vous aurez la PSG... et nous ne l'aurons pas avant les élections 2018! Alors quel autre combat peut-il mener si ce n'est ce combat électoral? " s'interroge Gaston Flosse.



Rédaction web avec Tamara Sentis et Mata Ihorai