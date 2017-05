Gaston Flosse: "Mon seul souci est de gagner les législatives"

Rédaction web avec Sam Teinaore

Du coté de l'autre soutien de Marine Le Pen en Polynésie, à savoir Gaston Flosse, interrogé samedi soir à la sortie des bureaux de vote à Papeete, celui-ci ne voyait pas une victoire de Marine Le Pen en Polynésie. "Comme je le disais, le Tahoera'a est seul contre tous, mais l'écart ne sera pas important (NDLR: 58.4% pour E.Macron et 41.6 Pour M.Le Pen)."Mais le vieux lion, est déjà passé à autre chose: les législatives. "Dès la fin de la semaine prochaine, nous allons partir aux Marquises, aux Tuamotu, dans les îles. Depuis un an nous restructurons le Tahoeraa, et nous sommes heureux que pour le quarantième anniversaire de notre parti, nous sommes encore debout et en pleine force."Pour l'ex homme fort du Pays, "Mon seul souci est de gagner les législatives et faire en sorte que les trois députés Tahoeraa soient élus."