Gabilou à la conquête de Paris

Depuis le 1er avril il fait la promotion de son spectacle depuis Paris. Car l’Olympia c’est tout de même 2200 places et pour le moment il lui en manque encore plus de la moitié. Alors John Gabilou et son équipe sont en pleine campagne.



Sauf qu’à la Délégation de la Polynésie Française, un cocktail est en cours et le chanteur n’attire pas l’attention et donc, à la Délégation, la promotion, c’est raté.



Mais maintenant direction la radio, Tropic FM. Quoi de mieux pour parler directement aux potentiels futurs spectateurs. Et en plus de son interview, un spot publicitaire de 30 secondes sera diffusé sur les ondes jusqu’à la date du concert.