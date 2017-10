Fusillade de Las Vegas : "cela aurait pu arriver n'importe où et à n'importe qui"

Rédaction web

C'est la stupeur et l'incompréhension après la fusillade qui a eu lieu à Las Vegas lors du festival de musique country "Route 91 Harvest".De nombreux Polynésiens visitent chaque année Las Vegas. Certains étaient tout prêt lorsque le drame s'est produit : "c'est la panique ici toutes les rues autour du Strip sont filtrés", raconte Moana sur Facebook. Il rajoute que tout le monde s'enferme à l'hôtel.Julie Manea Charles vit quant à elle à Las Vegas depuis huit ans. Plusieurs festivals se déroulaient en même temps dans la ville dimanche. Julie et sa famille n'ont heureusement pas choisi le festival de country... "D'habitude les festivals ou concerts sont des endroits plutôt conviviaux et rassurants où on amène nos familles sans avoir à se soucier d'être en sécurité"Des amis à elles étaient en revanche sur place... Ils "ont été séparés de leurs proches et ont réellement vécus la panique mais ils ont eut de la chance et n'ont pas été touchés. On attend d'avoir un bilan plus détaillé pour savoir si on connaît des victimes mais heureusement, notre famille est saine et sauve""Cela aurait pu arriver n'importe où et à n'importe qui" mais Julie refuse de céder à la panique. "La vie continue on ne peut pas vivre cachés et dans la peur". Son mari travaille pour le cirque du soleil au Belaggio. Il "retourne travailler demain."