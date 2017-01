Frayeur en Australie : un requin-bouledogue fonce sur un plongeur

Rédaction web

Une vidéo diffusée par la chaîne YouTube Liquid vision fait le buzz. Publiée lundi, elle a déjà été vue plus de 850 000 fois. Et pour cause : elle montre une scène plutôt effrayante.La vidéo a été tournée au large du Queensland en Australie. On voit un requin-bouledogue foncer sur un plongeur qui s'adonnait à la pêche sous-marine. Le plongeur se défend avec son harpon et abat le squale qui coule.Le requin-bouledogue est considéré comme très dangereux, car il est impliqué dans de nombreuses attaques contre l’Homme. Le requin-bouledogue se rencontre sur les côtes de toutes les mers tropicales et subtropicales du monde, mais il est aussi semi-pélagique. Il fréquente des eaux d’une profondeur comprise entre 0 et 150 mètres.