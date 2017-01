Franc succès pour le film Ride In Peace

La pluie d’hier soir ne les a pas impressionné: les riders du fenua étaient nombreux à se déplacer à la Maison de la culture pour assister à la projection du film de bodyboard Ride In Peace. Près de 700 personnes au total. Ce long métrage, entièrement tourné sur les spots du fenua, mêle des scènes de surf lifestyle et des vidéos tournées sur plusieurs vagues. Il met également en lumière des athlètes locaux. Réalisé par le bodyboardeur et tatoueur Tshany Teissier, Ride in Peace est également un formidable outil de promotion de la destination puisque de nombreux passages mettent en valeur les îles.



Voici quelques unes des réactions des spectateurs :



"Ça représente bien les tahitiens, le surf chez nous, le body! J'espère que le film va bien tourner! Pour le peu que j'ai pu voir, j'ai apprécié, c'est super!" s'exclame Miss Tahiti 2016 à l'issue de la projection.



"Tshany a réussi encore une fois à épater tout le monde! Il a montré le niveau local et en même temps le côté fun du boogie, et tout ce qu'il se passe autour!" se réjouit Manea Fabish, de Sapinus.



Pour JBS et Alvino Tupuai, respectivement photographe et bodyboarder : "Dans les îles : incroyable! On a vu des secret spots qu'on connaissait pas! Vraiment : surf for life!"



"Que des méga vagues : des petites, des grosses, des droites, des gauches, des tubes... y'avait tout! C'était une méga réussite!" s'écrie le surfeur tahitien Tereva David.



"C'était que du positif , un méga film avec plein de riders, tous les sports de Tahiti, tous les locaux... " ajoute Jackson, de Sapinus.



"On a bien apprécié la soirée avec tous les copains, ça s'est bien passé! Que du enjoy!" pour Angelo Faraire, bodyboarder



"Faudra plus qu'un petit mot pour décrire la soirée de ce soir : méga" pour Maronui Richmond



Nicolas Richard, de l'association Tahiti Bodyboard, espère prolonger l'opération. "Super soirée! Vraiment très heureux que le public ait répondu présent! C'est génial, les gens sont contents, c'est la fête du bodyboard ce soir! On espère avoir un diffuseur, on cherche. Une adaptation pour la télé ou l'international, ce serait vendeur!"



"C'était carrément cool, y'avait du monde, je pensais pas qu'on serait autant! Je stressais un peu!" conclut le réalisateur, Tshany Teissier



Propos recueillis par Karim Madhjouba