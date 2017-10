Formation : Tahiti Nui Télévision renforce son partenariat avec l'ISEPP

Mardi, Tahiti Nui Télévision et l'Institut supérieur de l'enseignement privé de Polynésie ont signé une convention. Pour la formation des étudiants de l'ISEPP, TNTV s'est engagée à prêter des caméras, trépieds, micros et batteries. Un partenariat du même type avait été établi avec l'UPF pour le Diplôme Universitaire de journalisme, qui devrait être reconduit cette année.



L'ISEPP propose des cours tournage et de montage vidéo dans sa licence en communication ; parmi de nombreuses autres professions possibles, plusieurs étudiants souhaitent s'orienter vers le journalisme.



TNTV reçoit régulièrement des étudiants de l'Institut situé à la Mission, pour des stages ou des visites. La chaîne leur fait découvrir les différents métiers de l'audiovisuel et les nombreux aspects du journalisme. Plusieurs journalistes de TNTV ont d'ailleurs été formés à l'ISEPP, tout comme la chargée de communication de la chaîne du fenua.