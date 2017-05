Football : Temanava VS Tefana en finale de la Coupe de Tahiti Nui

Les demi-finales de la Coupe de Tahiti Nui se sont déroulées mardi soir à Pater. Dans le premier match, c’est l’équipe de Moorea, Temanava, qui arrache la victoire face à Dragon ! Si les rouges et noirs ouvrent le score, les oranges ne tardent pas à égaliser. Aucune équipe ne parvient à prendre l’avantage, ni dans le temps réglementaire, ni dans l’additionnel (1-1). Il faudra attendre les tirs au but pour que l’As Temanava remporte sa place en finale.



Puis est venu le choc qui opposait les centraliens aux joueurs de Faa’a. Après un match disputé (5-2), ce sont finalement les jaunes et verts qui décrochent leur place en finale. Les joueurs de Sébastien Labayen, remportent victoire la première victoire de la saison face aux rouges et noirs, après deux défaites en championnat. Finalement, la coupe réussit bien à Tefana, qui fait expulse Central, après Vénus.



Sports Tahiti et rédaction web