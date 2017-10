Football : Bulgarie vs France en direct!

Commenté par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu

Présenté : Frédéric Calenge



La France sera-t-elle au Mondial ?

Samedi 7 et mardi 10 octobre à 8h35 (heure locale), les Bleus de Didier Deschamps livreront leurs derniers matchs dans la course à la qualification pour le Mondial 2018 en Russie : le premier contre la Bulgarie et le deuxième contre la Biélorussie.



Deux rencontres capitales que vous pourrez suivre en direct sur TNTV.

Le coup d'envoi du match sera donné à 8h45.