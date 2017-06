Football : 4 jeunes de Tefana intègrent des structures d’élite en métropole

L’AS Tefana instaure depuis plusieurs années une politique permettant aux meilleurs joueurs de se distinguer à l’étranger. Dans cette dynamique, des éducateurs de l’AS Saint-Étienne se déplacent tous les ans dans le but de repérer les talents du fenua.



Cinq jeunes espoirs ont été remarqués et ont participé à deux semaines de stage intensif en métropole : Heealii Amaru, Eddy Kaspard, Kavai’ei Morgant et Vaihei Samin et Tehau Holozet, qui malgré ses grandes facilités, n'a pas été retenu.



Ils évolueront tous les quatre dans des structures d'élite en France dès la rentrée prochaine :

- Amaru Heealii (U15) intégrera le centre de formation de l'as Saint-Étienne .

- Eddy Kaspard et Kavai’ei Morgant (U18) ont été retenu après une série de tests au FC Trelissac.

- Vaihei Samin , la jeune joueuse prometteuse, intégrera le pôle espoir féminin de Tours.





L’an dernier, c’est Kiani Wong, jeune joueuse du club de Faa’a qui s’est démarquée. Après quelques essais à Clairefontaine, elle a intégré le club de Vendenheim avec lequel elle vient de remporter la Coupe d’Alsace.