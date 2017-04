Foot US : victoire des Ono 28 à 16 contre Manu Ura

Elodie Sartoux et Oriano Tefau

Les barracudas de Punaauia ont débuté la compétition par trois touch down et une transformation dès les 25 premières minutes de match. Ils mènent 20 à 0 lors du premier quart temps.L’écart se creuse encore davantage avec un quatrième touch down et une transformation des Ono. L’équipe mène alors 28 à 0.Manu Ura, en sous-effectif, remonte pendant la dernière phase de jeu en inscrivant deux touch down transformés. Les joueurs s’inclinent sur le score de 28 à 16.La victoire des Ono permet à l’équipe de remonter à la deuxième place du classement. « La différence se fait sur l’entente de l’équipe que nous avons. C’est une grande famille et c’est de là que nous tirons notre force », explique Teariinui Barff, joueur des barracudas.Les Toa Oviri d’Excelsior restent les leaders du championnat. Ils rencontreront les Liona de Papara le samedi 6 mai à Excelsior.