Foire de Mai: suivez la flèche

Rédaction Web avec JB Calvas

Cette année les organisateurs ont décidé de répartir par thème, la centaine d'exposants en différents pavillons : vêtements, accessoires, téléphonies, meubles, literie, les visiteurs y trouveront donc de tout.Et parmi ce tout, quelques nouveautés sont à signaler comme ces flèches signalétiques décoratives que propose, à petits prix, la société Coé-Flêches Tahiti. Martin Clech, son créateur nous en explique la genèse. "C'est un projet qui a débuté en France sur l'Île de Ré, où j'ai commencé à en vendre sur les marchés. Arrivé en Polynésie, où je suis étudiant, j'ai repris avec mon amie cette activité."Au choix, plusieurs couleurs et inscriptions, telles que "Bord de mer, La bringue, Bout du monde, Apéro", etc... Mais on peut aussi en demander à la carte. "On peut faire des commandes personnalisées, mais on a déja un gros choix et une grande variété à proposer au public."Une idée de cadeau originale pour petit budget. "Cela change, c'est atypique et de plus on fabrique à partir de matériaux recyclables, en l'occurrence des palettes." Original, pas cher, écolo et décoratif, quatre bons arguments pour casser sa tirelire.