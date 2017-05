Floralies : on fête les plantes et les fleurs jusqu'au 2 juin

Les Floralies sont l’occasion de dénicher la plante ou la fleur rare. Tous les ans, des milliers de variétés de plantes, d’arbustes, d’arbres endémiques et de fleurs sont exposées.



Des centaines d’horticulteurs partagent leurs produits mais aussi leurs conseils pour prendre soin de toutes ces créations de la nature. « J’aime partager mon amour pour les plantes. J’ai plus de 5000 plantes et en général je les vends toutes », explique Célestine, horticultrice à la presqu'île.



Les Floralies se déroulent pour la première fois sur le site de l’ancien hôpital Mamao. La fédération des horticulteurs Hei TiniRau avait pourtant pris l’habitude d’organiser l’évènement à Vaitupa. Mais ce nouvel espace fait l’unanimité : « Ce site est très bien adapté à l’évènement. On est en plein centre-ville, contrairement à Vaitupa donc il y a beaucoup de monde », se réjouit Patricia Hoata, la présidente de la fédération.



Des centaines d’exposants se partagent cinq espaces jusq'au 2 juin. Il n’y a pas de tendance particulière cette année mais les crotons sont toujours dans le top des ventes.



L’événement est l’occasion de marquer le coup pour la fête des mères. « On voudrait que les mamans soient heureuses car c’est une spéciale fête des mères et c’est une façon de dire je t’aime avec des fleurs », sourit Patricia Hoata.