Flash viendra-t-il en aide à Captain Cold?

Episode n°3 Pression familiale

Lisa snart, aka Golden Glider, va à la rencontre de l’équipe du Star Lab pour demander leur aide car son frère Lenny, aka Captain Cold, a été kidnappé. Barry découvre que Lenny est forcé de faire équipe avec son père pour commettre un crime sous peine de perdre sa sœur. Barry décide d’infiltrer le duo pour faire échouer leur projet. Pendant ce temps, Jay Garrick passe ses journées au laboratoire cherchant un moyen de faire fonctionner le portail. Quant à Joe West, il doit prendre son courage à deux mains et faire de lourdes révélations à Iris au sujet de sa mère. L’équipe du Star Lab doit faire face à un autre problème majeur : l’état de santé du professeur Stein



Episode n°4 Le nouveau candidat

Chez Star Labs, Cisco et Caitlin tentent toujours de trouver comment sauver la vie du Professeur Stein grâce au stabilisateur du Dr Wells. Ils contactent deux métahumains pour tester leur compatibilité : un scientifique nommé Henry Hewitt et un ancien espoir du football américain : Jefferson Jackson. Patty sollicite l’expertise de Barry pour son enquête sur un métahumain aux dents de requin sévissant en ville. Dans le même temps, Iris, pleine de rancœur après 20 années passées sans sa mère, Francine, la rencontre enfin. Celle-ci fait une révélation concernant le motif de son retour à Joe. Enfin, chez Mercury Labs, le Professeur McGee surprend un intrus des plus inattendus.



Série US dramatique de Science-fiction, d’action, d’aventure et de super-hérosCréée par Andrew Kreisberg, Greg Berlanti Et Geoff JohnsAvec Grant Gustin (Barry Allen / Flash), Candice Panton (Iris West), Danielle Panabaker (Caitlin Snow), Carlos Valdes (Cisco Valdes), Tom Cavanagh (Harrison Wells), Jesse L. Martin (Joe West).