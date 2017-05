Flash : un nouveau super héros entre en scène sur TNTV!

Episode 2 : L'homme le plus rapide du monde

Barry et Iris se rendent à une cérémonie en l’honneur de Simon Stagg. Soudain, six hommes armés viennent perturber l’événement. Barry se change alors en Flash et tente de les arrêter. Il sauve ainsi la vie d’un homme et décide de partir à la poursuite de ces fauteurs de troubles. Cependant, il s’évanouit avant de pouvoir les rattraper, ce qui est très frustrant pour lui. Le docteur Wells, Caitlin et Cisco essaient de comprendre pourquoi Barry s’évanouit. Dans le même temps, Joe en veut à Barry. Il refuse que celui-ci fasse la loi lui-même, ni qu’il risque sa vie. Barry se rend compte qu’il ne s’agissait pas de six hommes armés, mais d’un scientifique, Danton Black, capable de se cloner.

Série US dramatique de Science-fiction, d’action, d’aventure et de super-héros

Créée par Andrew KREISBERG, Greg BERLANTI et Geoff JOHNS

Produit par J.P. FINN, Glen WINTER et réalisé par David NUTTER

Avec Grant GUSTIN, Candice PANTON, Danielle PANABAKER, Carlos VALDES, Tom CAVANAGH, Jesse L. MARTIN, Keiynan LONSDALE, Tom FELTON