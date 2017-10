Flash : quels futurs vilains va-t-il affronter dans la saison 2?

A la fin de la saison 1 , Barry avait tenté de sauver sa mère en remontant le temps mais s’était ravisé à la dernière minute. A la suite, s’était formé un trou noir dans le ciel de Central City. Ronnie et Eddie se sont sacrifiés pour le maîtriser et tuer Eobard Thawne.



Malgré ses pouvoirs, Flash n’a pas pu empêcher le drame. C’est complètement abattu, rongé par la culpabilité, que nous le retrouvons au début de la saison 2. Va-t-il reprendre le dessus ? Il le faudra car il devra affronter de nouveaux adversaires, tous déterminés à lui faire mordre la poussière.



Le « bolide écarlate » n’aura pas une minute de répit, face au terrifiant Zoom et autres surprises que nous réservent les scénaristes de la série.