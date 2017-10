Flash face à Atom Smasher, un nouveau métahumain

Episode n°1 L'homme qui a sauvé Central City

Lors de la Flash day, cérémonie au cours de laquelle le maire souhaite remettre la clé de la ville à Flash pour le remercier de ses services, les festivités sont interrompues par l’Atom Smasher. Un métahumain, qui est capable de doubler de volume en se nourrissant d’énergie nucléaire. Il ressemble comme deux gouttes d’eau à Albert Rothstein, retrouvé assassiné la veille dans la centrale nucléaire.



Episode n°2 L'autre monde

En créant la singularité, Barry et son équipe ont également créé, sans le vouloir, un pont reliant Central City à un monde parallèle dans lequel vivent des doubles souvent maléfiques. C’est par cette brèche que Jay Garrick, qui est aussi Flash dans le monde parallèle, a pu prévenir Barry et l’équipe du Star Lab que la ville est en danger.

Série US dramatique de Science-fiction, d’action, d’aventure et de super-hérosCréée par Andrew Kreisberg, Greg Berlanti Et Geoff JohnsAvec Grant Gustin (Barry Allen / Flash), Candice Panton (Iris West), Danielle Panabaker (Caitlin Snow), Carlos Valdes (Cisco Valdes), Tom Cavanagh (Harrison Wells), Jesse L. Martin (Joe West).