Flash : Monsieur tout le monde - La chambre forte du temps

Monsieur tout le monde

Joe et Cisco se rendent à Starling City pour enquêter sur l’accident que le Dr. Wells avait eu quelques années auparavant. Ils y découvrent une forte concentration de tachyons ainsi que le véritable squelette d’Harrison Wells. Pendant ce temps, à Central City, un métamorphe commet des délits sous l’apparence des personnes qu’il touche. Eddie avoue à Iris qu’il a été distant parce qu’il a fait équipe avec Flash.



La chambre forte du temps

Dans le Cortex, Barry, Cisco et Caitlin en apprennent plus sur le Négatif de Flash : il revient du futur pour tuer Barry. L’équipe met en place un système pour pénétrer dans les rêves. Celui-ci permettrait d’obtenir les aveux du docteur Wells quant à son implication dans le meurtre de Nora Allen. Eddie demande à Joe la main de sa fille, mais ce dernier refuse de lui accorder sa bénédiction. Iris semble deviner que Barry est Flash.