Flash : Les tricksters - La piqûre de trahison

Les tricksters

Barry et Joe s’interrogent sur la réelle personnalité du docteur Wells. Barry a du mal à cacher son animosité envers le médecin. En parallèle, Le trickster fait son grand retour à Central City et menace de faire exploser la ville. Il semble, cependant, qu’il s’agisse de l’oeuvre d’un usurpateur s’inspirant du malfaiteur ayant commis des crimes, quelques années auparavant. Iris s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Mason. Barry, Joe et Eddie décident de l’empêcher d’enquêter sur l’affaire, dans le but de la protéger.





La piqûre de trahison

Felicity est de retour à Central City avec son petit ami, Ray. Celui-ci s’est construit un costume d’Atom et souhaite que l’équipe de Star Labs l’aide à l’améliorer. Des abeilles tueuses sévissent en ville. Flash et Atom allient leurs forces pour les arrêter. Iris reproche à Eddie de lui cacher des choses. Barry décide de révéler à Cisco et Caitlin ce qu’il a découvert sur le docteur Wells.