Flash : Le flambeau humain - Relation fusionnelle

Le flambeau humain

Barry débute une relation avec Linda, ce qu’Iris ne voit pas d’un très bon oeil. West et Cisco décident de réexaminer la maison où la mère de Barry a été tuée et ils y découvrent de nouveaux indices. Le professeur Stein, coincé dans le corps de Ronnie, demande de l’aide à l’équipe du Star Lab afin de les séparer l’un de l’autre. De plus, la fusion des deux hommes risque d’entraîner une explosion nucléaire..



Relation fusionnelle

Ronnie et le professeur Stein sont parvenus à défaire la fusion. Cependant, des restes de la fusion semblent subsister et leur connexion s’accroît avec le temps. Le général Eiling enlève Stein afin que ce dernier l’aide à fabriquer des soldats aux pouvoirs redoutables. Iris se doute que "La torche humaine" est Ronnie.