Flash : La bombe humaine - Battre le fer

La bombe humaine

"Suite à l’explosion d’une bombe en ville, l’armée, dirigée par le général Eiling, reprend l’affaire. Joe suggère à Barry et ses amis de S.T.A.R. Labs de s'intéresser de plus près à l’implication de l’armée dans cette affaire. Le docteur Wells explique à l’équipe qu’Eiling tentait de faire de ses hommes des ""super-soldats"". Cisco confirme que l’un des soldats d’Eiling, Bette Sans Souci, se trouvait sur le lieu de l’explosion. Flash la retrouve et découvre qu’elle ne pose pas les bombes. Elle est, en fait, méta-humaine et peut faire exploser ce qu’elle touche."



Battre le fer

Flash combat un nouveau méta-humain, Tony, qui peut transformer son corps en acier. Barry découvre que Tony est le garçon qui le tyrannisait à l’école où Iris et lui-même étaient scolarisés. Tony rend visite à Iris au sujet de l’article qu’elle a écrit sur Flash et l'enlève. Entre-temps, l’équipe du docteur Wells cherche une façon de combattre Tony. Flash doit courir plus vite qu’il ne l’a jamais fait. Il parvient ainsi à combattre Tony, sauver Iris et emprisonner Tony chez S.T.A.R. Labs. Joe demande au docteur Wells de l’aider à enquêter sur le meurtre de Nora, mais le scientifique se rend rapidement compte que Joe le considère comme un suspect.