Flash : Hors du temps - Si le futur m'était conté

Hors du temps

Iris semble avoir des sentiments pour Barry, ce que lui reprochent Linda et Eddie. Mark Mardon revient pour venger son frère, mort à cause de Joe West. Cisco doute de l’innocence du docteur Wells dans l'affaire de la disparition de Stagg, mais aussi dans celle de la mort de la mère de Barry.



Si le futur m'était conté

Barry se rend compte qu’il est remonté dans le temps. Le docteur Wells lui déconseille de tenter de modifier l’avenir, sans quoi il y aurait de graves conséquences. Néanmoins, Barry l’ignore et décide de capturer Mardon afin d’éviter les catastrophes qu’il a déjà vécues. Cisco tombe dans un piège tendu par Snart et sa soeur, Lisa. Pour sauver son frère, Cisco leur construit des armes et révèle la véritable identité de Flash. Barry menace Snart et celui-ci promet de ne pas révéler son identité pour l’instant. Le négatif de Flash s’empare des documents que Mason possède sur le docteur Wells. Barry commence à douter de ce dernier.