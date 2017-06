Flash : Blackout - Flash vs. Arrow

Le rayon jaune

Iris et Eddie décident d’emménager ensemble. Barry retrouve enfin son rival, "Le rayon jaune", qui a tué sa mère et fait imputer ce meurtre à son père. Il le confronte, mais ne peut rien contre lui. Dans le même temps, Barry avoue à Iris qu’il est amoureux d’elle depuis longtemps...



Captain glaçons

Iris prépare son emménagement avec Eddie. Barry s’entraîne à améliorer sa vitesse en vue d’un affrontement avec "L’homme en jaune". Snart, alias Captain Glaçons, et Mick cherchent à affronter Flash.