Flash : Blackout - Flash vs. Arrow

Blackout

Flash combat Farooq, alias Blackout, un méta-humain capable de maîtriser l’électricité. Au cours de la lutte, Farooq absorbe toute l’électricité de Flash, le privant ainsi de ses pouvoirs. Le docteur Wells, Caitlin et Cisco tentent de trouver une méthode pour rendre ses pouvoirs à Barry, mais leurs réflexions sont interrompues lorsque Farooq fait irruption chez S.T.A.R. Labs. Il est à la recherche du docteur Wells, qu’il tient responsable de son accident.



Flash vs. Arrow

Oliver Queen et les siens arrivent à Central City pour glaner des informations sur un mystérieux boomerang. Cependant, l'archer et son équipe vont profiter de leur séjour pour aider Barry à arrêter un nouveau méta-humain, Rainbow Raider. Celui-ci est capable de faire ressortir la colère des personnes en les regardant. Flash se fait contaminer par Rainbow Raider. Il devient alors colérique et arrogant. Il s’en prend à tous ceux qui l’entourent, notamment Eddie. Un combat entre Flash et Arrow a alors lieu..