Flash : 1 contre 3

Episode n°9 Encore plus fort

Mark Mardon (Weather Wizard) revient et libère Leonard Snart (Captain Cold) et Jesse James (The Trickster) d’Iron Heights. Flash doit les arrêter avant qu’ils prennent le contrôle de Central City. Lorsque Patty apprend que Mark Mardon est de retour en ville, elle tente de venger la mort de son père. Pendant ce temps, Harrison Wells accepte la proposition de Zoom.



Episode n°10 Course au ralenti

Chez Star Labs, Cisco a peut-être trouvé un moyen de combattre Zoom grâce à la Tortue : un méta-humain qu’il recherche depuis quelques semaines. Ce dernier est capable de ralentir tout ce qui l’entoure, et en particulier la vitesse. Des pouvoirs qu’ils pourraient utiliser afin de voler la vitesse de Zoom. Dans le même temps, la relation entre Barry et Patty devient sérieuse et il hésite à lui révéler qu’il est le Flash. Alors qu’il tente de lui dire, la Tortue vient menacer la vie de Patty. Joe essaye de nouer des liens avec son fils et découvre qu’il participe à des courses de voitures.