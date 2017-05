Fin de la grève des cantines à Moorea

Rédaction Web

Selon nos confrères de Radio 1 , la grève menée par les employés de la fédération des cantines scolaires Tau Tama Here a pris fin dimanche après-midi. Après une rencontre entre les représentants de la CSIP et la fédération, un accord de fin de conflit a été signé.A l'origine du conflit, l’activité qui sera reprise par la mairie à partir du premier juillet, et le changement de statut de la quarantaine d’employés du service qui devront donc changer de statut. Ils dénoncaient une baisse des salaires et la perte d’ancienneté induites par cette modification.