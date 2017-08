Fin de la Saga pour 720 enfants

Rédaction web

Du 2 juillet au 6 août, la saga a accueilli 144 enfants par semaine. Au total, près de 720 enfants ont pu changer d'horizon et sortir de la grisaille de leur quotidien pour passer des vacances inoubliables. C'est l'objectif d'Henri Cornette de Saint-Cyr, dit Doudou, qui s'évertue à organiser cette Saga depuis 25 ans contre vents et marées.Aujourd’hui, les jeux et les nombreuses activités ont été remplacés par le spleen et la nostalgie. La Saga 2017 est terminée après cinq semaines de grand bonheur - ce qui occasionne souvent des au revoir déchirants entre moniteurs, familles d'accueil et enfants."On a un pincement au cœur car l’aventure est terminée. Ça nous a fait beaucoup de bien ces cinq semaines de saga en expérience avec ces enfants. J’ai pu voir des enfants qui avaient besoin de tendresse, d’affection et d’amour et cela m’a beaucoup touché...", explique Yan Amin.Pour célébrer la fin des vacances, les employés et les bénévoles de la Saga ont préparé un repas pour 300 personnes. Les familles ont pu retrouver leurs enfants pleins d'énergie pour la rentrée des classes !