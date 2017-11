Fin de grève chez EDT

Rédaction web

Direction et syndicats se sont retrouvés ce lundi à 14 heures pour une nouvelle réunion de négociation. A l’ordre du jour l’un des derniers points de conflit entre les deux parties : l’évolution de carrière des cadres et des agents de maîtrise.Dès le début de la réunion, la direction a fait une proposition. Un texte que les responsables syndicaux sont allés discuter avec leur base. Vers 16 h 30, ils sont revenus auprès de la direction et ont donné leur accord. Un protocole a été signé. Le piquet de grève doit être levé dans la soirée.Patrick Taaroa, secrétaire général de la CSIP se dit "très satisfait" : "On a obtenu ce qu’on voulait pour pratiquement l’ensemble de nos revendications". Une assemblée général devrait se tenir mercredi pour informer l’ensemble du personnel de l’accord trouvé avec la direction.