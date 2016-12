Fêtes de fin d’année : les gendarmes seront mobilisés sur les routes

J-B. C.

Depuis le 1janvier, 26 décès ont été déplorés sur les routes du fenua. Un chiffre en nette augmentation comparativement à l’année précédent et qui incite les forces de l’ordre à redoubler leurs efforts. D’autant que 75% de ces morts étaient liés à la conduite sous l’emprise de l’alcool et/ou de stupéfiants."Nous serons encore plus nombreux sur les routes", annonce la capitaine Olivier Faure, officier adjoint en charge de la sécurité routière, "nous mettrons en place deux gros services itinérants pour Noël et le jour de l’an. Nous privilégierons, sans oublier les autres axes, pour Noël, la cote Est, et pour le jour de l’an, la côte Ouest".Les forces de l’ordre constatent, en outre, un certain "laisser-aller " de la part des usagers de la route quant au port des équipements de sécurité qu’il s’agisse de la ceinture ou du casque pour les deux roues. "Nous allons apporter un regard particulier sur ces infractions", ajoute le gradé.Les gendarmes portent également une attention particulière sur le tronçon de route situé non loin du collège de Papara où, la semaine dernière, "60 infractions pour excès de vitesse ont été relevées". "Nous maintiendrons nos efforts sur cette zone très accidentogène", conclut le capitaine Faure.