Festival international de ukulele : le concert sur TNTV

Patrick Noble, Maruarii Ateni et Raumata Tetuanui mais aussi des artistes internationaux Aidan James et Andrew Molina, … ils étaient tous sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de Culture pour cette grande célébration.Du 12 au 15 septembre 2017, le Fenua a accueilli la deuxième édition du Festival International du Ukulele . Une semaine de festivités qui s’est clôturée sous les lumières du Grand Théâtre avec le Concert de Talents. Sur la scène, Patrick Noble, Maruarii Ateni et Raumata Tetuanui mais également des artistes internationaux, Aidan James et Andrew Molina ont fait vibrer les cordes de leur ukulele.