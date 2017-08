Ferme aquacole à Hao : réunions avec Tahiti Nui Ocean Foods

Rédaction web avec communiqué

Les réunions avec les techniciens ont également été ponctuées de rencontres avec le président Edouard Fritch et ses ministres. Wang Cheng a voulu profiter de cette visite d’une dizaine de jours en Polynésie pour fournir, d’une manière transparente, toutes les informations techniques utiles aux études d’impact et à l’instruction des 18 dossiers ICPE liés à la ferme aquacole de Hao.La délégation de Tahiti Nui Ocean Foods a réaffirmé son désir de respecter toutes les lois et règles en vigueur en Polynésie en matière de protection de l’environnement. Wang Cheng se rendra également à Hao pour faire avancer ses réflexions sur l’organisation du futur chantier.