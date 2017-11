Fenua Foot : zoom sur les U11, U13 et U15

Les meilleurs jeunes U11, U13 et U15 de Tahiti et de Moorea ont été convoqués tout le long de la semaine, au centre de formation de la Fédération Tahitienne de Football. Retour en images sur les pôles excellence.



Revivez le choc de la 4ème journée du Championnat futsal Top Nike entre l'équipe de Punaauia et celle de Mahina.



Manu Ura recevait l'actuel leader du championnat ! L'équipe de Paea a-t-elle réussi à faire tomber les centraliens ? La réponse dans votre émission Fenua Foot.





Présenté par Mathieu Fontaine