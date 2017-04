Fenua Foot du 9 avril

MagazineCe dimanche, nous reviendrons sur la semaine du Festival des îles 2017.Nous présenterons le match avancé Central Sport VS Tefana de la L1 Vini et nous ferons un résumé de la première demie finale de O'League entre Tefana et Auckland City.Sans oublier la rubrique préparée par Ingrid et André Vohi. Chaque semaine, ils nous emmènent dans les archipels à la rencontre des footballeurs îliens.

Magazine hebdomadaire réalisé par Mathieu FontaineEn collaboration avec la Fédération Tahitienne de Football