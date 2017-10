Fenua Foot Spécial "Live Your Goals"

Le samedi 30 septembre, s'est déroulé au centre de formation de la Fédération Tahitienne de Football, le premier festival "Live Your Goals" de la saison. 70 jeunes filles âgées de 5 à 12 ans ont répondu à l'appel.



On parlera Ligue 1 avec la 3e journée. Découvrez le résumé du match AS Dragon / AS Pirae, le choc de la semaine!



On continue sur la Ligue 2 avec la rencontre As Excelsior / As Taiarapu FC B. Fenua Foot fera le point sur les résultats des autres matchs de la 2ème journée.



Le magazine se terminera avec le tirage au sort du second tour de la Coupe Tahiti Nui, au siège de la FTF.



Magazine présenté par Mathieu Fontaine