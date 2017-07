Farira'a Manihini avec Mehiata Riaria : promouvoir le tourisme local

A partir du 9 juillet sur TNTV, Mehiata Riaria prend les commandes de " Farira'a Manihini". Diffusée tous les dimanches à 19h05, l'émission, d'une durée de 6 à 7 minutes, est présentée en français et en tahitien, une semaine sur deux.



Quels sont les objectifs de l'émission ?

— Affirmer que le secteur du tourisme constitue la première richesse du pays.

— Communiquer sur le secteur de manière récurrente en apportant au public des informations réelles sur le secteur du tourisme.

— Valoriser et montrer que le secteur est porteur et créateur d’opportunités professionnelles et sociales.



Quelles sont les rubriques ?

L’émission est composée de 4 parties :

- Un portrait : chaque émission présente un homme ou une femme travaillant dans le secteur touristique. Le portrait permet aux téléspectateurs de pouvoir découvrir un métier ou prendre connaissance de la création d’une nouvelle activité liée au secteur

- Un sujet : chaque émission met en avant, un événement ou une action dédiée au secteur (nouvelle activité mise en place par un organisme, un salon dédié, une activité de développement, etc.)

- Un agenda : présentant un évènement à ne pas manquer dans les semaines à venir

- Emploi/Formation : présentation des offres d’emplois en cours ou d’une formation dispensée par un organisme.