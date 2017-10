Fariira'a Manihini avec Vaihere Lissant, directrice marketing

Au programme cette semaine : le portrait de Vaihere Lissant. Jeune et dynamique directrice Marketing et Communication de Tahiti Tourisme,répondra aux questions de Fariira'a Manihini.



Puis, il sera question d'environnement avec « Clean Up The World ». L’objectif est de sensibiliser la population à la préservation de notre l’environnement. Une démarche, qui est à la fois citoyenne et pédagogique. Le tourisme passe aussi par le respect et la préservation de notre Fenua.



Magazine présenté par Mehiata Riaria

En tahitien