Fariira'a Manihini à la rencontre de Hereata Doom

Après avoir œuvré dans différents secteurs du tourisme, et notamment à l’hôtel Le Brando de Tetiaroa, Hereata Doom a choisi de poursuivre sa carrière à bord d’un yacht. Aujourd’hui, elle est la nouvelle directrice de croisière du yacht Haumana. Portrait d’une femme polynésienne, qui s’est investie dans un métier du tourisme plutôt masculin.



Directrice des opérations internationales de Tahiti Tourisme, Gina Bunto reviendra sur la campagne de communication « Embrassed by Mana » qui connait un large succès à l’international. Découvrez comment est réalisée la promotion de la destination à l'étranger.



Hereata Doom, la nouvelle directrice de croisière du yacht Haumana et la campagne « Embrassed by Mana » c’est ce dimanche dans « Fariira’a Manihini ».