Faa’a recherche ses champions

"L’objectif principal de cette matinée de sélection vise à repérer les futurs champions dans la discipline du volley-ball et les intégrer à la section sportive de volley-ball du collège Henri Hiro" a indiqué Maimiti Mare, animatrice sportive de la commune de Faa’a.Cette synergie relève d’un partenariat tripartite entre la commune de Faa’a, le collège Henri Hiro et l’AS Tefana volley ball. De la 6à la 3, les élèves ont la possibilité d’intégrer la section s’ils sont passionnés de volley-ball. Ils s’entraînent quatre fois par semaine et poursuivent une scolarité normale en parallèle.Entraîner ces jeunes, dès leur future rentrée scolaire (2017-2018) en 6au collège Henri Hiro, pour atteindre la perfection et l’excellence : tel est le challenge pour la commune de Faa’a. Une chance pour les enfants des quartiers difficiles de s’en sortir par le sport et avec le sport.